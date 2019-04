Curry je že na uvodu v končnico 2019 postal najboljši metalec trojk v končnici, saj jih je zbral 386, eno več od košarkarja Bostona in Miamija Raya Allena (385).

Clippers so se dobro držali en polčas in pol, izkazala sta se Montrezl Harrell (26 točk) in Lou Williams (25), nato pa niso znali zaustaviti razigranega Curryja in soigralcev, ki so v drugem polčasu igrali v višji prestavi.

Kevin Durant in Draymond Green sta dosegla 23 oziroma 17 točk, Klay Thompson, ki še okreva po poškodbi, pa je zbral 12 točk.

"Odigrali smo res napeto tekmo, kot je lahko pričakovati v prvem krogu končnice ... Nismo si mogli oddahniti niti za trenutek, resno je bilo vseh 48 minut," je po tekmi dejal prvi zvezdnik prvakov Curry.

Tudi druga tekma dvoboja v boju na štiri zmage bo v Oaklandu.