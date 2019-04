Bahrainsko princeso je presenetilo predvsem, da so jo kljub temu, da je prišla prvič v Slovenijo, domačini takoj povabili k sebi domov. Ponudili so ji doma pripravljeno hrano iz lokalnega okolja, predvsem pa je prvič pokušala vino. Na domačiji Tomaža Prinčiča iz Kozane so ji ponudili pravo briško rebulo.

Navdušena je bila tudi nad Slapnikom in po ogledu je dejala, da želi v kraj in Goriška Brda pripeljati investitorje. Predvsem pa si želi tradicionalno in lokalno pridelano hrano, ki jo je jedla v Sloveniji, predstaviti tudi drugim.