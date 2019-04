Plenković: Arbitražni sodniki bi na katerem koli drugem sodišču izgubili svoj status

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v pogovoru za hrvaško radiotelevizijo (HRT) vnovič dejal, da hrvaška vlada nima nobenega namena vplivati na medije v Sloveniji. Dejal je še, da bi arbitražni sodniki in vladni predstavniki, ki so kompromitirali arbitražni postopek, izgubili svoj status, če bi se to dogodilo na kakšnem drugem sodišču.