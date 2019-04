Včerajšnja huda prometna nesreča v lipovem drevoredu med Kobaridom in Starim selom je terjala tri življenja. Umrli so trije sopotniki, stari 37, 51 in 54 let, 52-letnega voznika pa so hudo poškodovanega prepeljali v šempetrski urgentni center. Po prvih informacijah policije je bila za nesrečo kriva visoka hitrost.

Štirje domačini s Kobariškega so se včeraj popoldne s črnim audijem A6 peljali od Robiča proti Kobaridu. Vse kaže, da je 52-letni voznik krepko pohodil plin, zaradi česar je zunaj naselja Staro selo v znamenitem lipovem drevoredu izgubil nadzor nad avtomobilom. V blagem ovinku ga je zaneslo desno z vozišča, kjer je z desnim bokom silovito trčil v drevo. »Za tem ga je dvignilo v zrak, po dobrih 23 metrih je padel nazaj na vozišče, po cesti drsel slabih 19 metrov in se nato po 36 metrih prevračanja ustavil v jarku, prevrnjen na streho,« se je glasilo večerno policijsko sporočilo. Trije sopotniki silovitega trčenja in prevračanja niso preživeli.

Lani brez žrtev, letos za začetek tri

»Še prejšnji teden sem se na občnem zboru gasilskega društva pohvalil, da smo lansko leto šli skozi brez ene smrtne žrtve,« je dan po nesreči pripovedoval Matjaž Gregorčič, poveljnik Gasilske enote Kobarid. Včeraj se je le dobre tri kilometre od njihovega gasilskega doma zgodila huda prometna nesreča. »Prva informacija, ki smo jo dobili, je bila, da gori. Sklepali smo, da bomo gasili požar na avtomobilu, a smo na kraju nesreče ugotovili, da ne bo tako in da imamo v avtomobilu tri ljudi, ki niso več kazali življenjskih znakov, in voznika, ki je bil še pri življenju,« je povedal poveljnik kobariških gasilcev, ki so bili prvi na kraju dogodka. Zaradi obsežnosti nesreče so na pomoč takoj poklicali še tolminske gasilce, zelo hitro so na kraj nesreče prispeli tudi dve reševalni vozili in policija.

»Takoj po prihodu ekipe nujne pomoči smo začeli tehnični poseg in preživelo osebo rešili iz objema pločevine. Z rešilnim vozilom so jo nato takoj prepeljali v urgentni center Šempeter pri Gorici. Sočasno smo izvajali požarno varovanje, nevtralizirali nevarne snovi, ponudili asistenco policistom, preiskovalni sodnici, vlečni službi, pogrebni službi in ekipi Kolektor CPG,« je še povedal Gregorčič. V reševanju je sodelovalo dvanajst kobariških in devet tolminskih gasilcev. »Pri nas se takšne nesreče ne dogajajo vsak dan, zato je bilo to reševanje za nas zahtevno po tej plati,« je povedal Gregorčič. Gasilci so se dan po nesreči znova srečali in s pomočjo psihologa Žarka Trušnovca opravili razbremenilni pogovor.