Program za mladoletne iz Srednje Amerike je omogočal, da so priseljenci, ki so v ZDA bivali zakonito, v imenu svojih otrok, mlajših od 21 let, zaprosili za status begunca. Program, namenjen družinam iz Gvatemale, Hondurasa in Salvadorja, je leta 2014 uvedel tedanji ameriški predsednik Barack Obama. Leta 2017 ga je administracija predsednika Donalda Trumpa ukinila, pri čemer je okoli 2700 otrok, ki so že imeli pogojno odobreno selitev v ZDA, ostalo brez nje.

Odvetniki šestih družin so zaradi konca programa vložili pritožbo. Sodišče v San Franciscu je decembra lani odločilo, da je preklic teh pogojnih odobritev nezakonit. Pretekli mesec pa je administraciji naložilo, da nadaljuje obravnavo prošenj, poročanje ameriških medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Dogovor, dosežen med odvetniki družin in ameriškimi oblastmi, od slednjih zahteva, da zaključijo obravnavo otrok, ki so bili v zaključnih fazah postopkov, ko se je program zaključil, so sporočili iz organizacije Mednarodni projekt za pomoč beguncem (IRAP), ki je zastopala družine. Vlada po njihovih besedah pričakuje, da bodo večini otrok odobrili združitev in se bodo lahko odpravili v ZDA.