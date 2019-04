Hrecogova, ki je 89. na svetovni lestvici, polfinalna tekmica pa 108., je prvi dvoboj s Ferro v karieri dobila po uri in 31 minutah. V finalu turnirjev WTA bo igrala šestič, zmagala pa je dvakrat, obakrat v Bastadu na Švedskem leta 2011 in 2012, še dvakrat pa je bila najboljša med dvojicami.

Mariborčanka je v polfinalu povedla že s 5:2, a jo je tekmica s tremi zaporednimi dobljenimi igrami ujela. S Ferro sta v uvodnem nizu skupaj izgubili kar sedem servisnih iger, zadnji "break" je v enajsti igri Mariborčanka pretvorila v vodstvo s 6:5 in nato z drugo zaključno žogico na svoj servis povedla z 1:0 v nizih.

Tudi drugi niz je začela v slogu zaključka prvega in povedla s 3:1, nato pa je tekmica izenačila na 3:3. A je Francozinja do konca partije dobila le še eno igro in v deseti je Hercogova izkoristila prvo zaključno žogico za enega svojih največjih turnirskih uspehov v zadnjih letih.