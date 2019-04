»Vojvoda in vojvodinja sussekška sta zelo hvaležna za lepe želje, ki sta jih ob pričakovanju novorojenčka prejela od ljudi v Veliki Britaniji in s celega sveta,« so zapisali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Njuni kraljevi visočanstvi sta se odločili, da bosta načrte glede rojstva ohranila zase,« so dodali. Poudarili so, da bosta novico z javnostjo delila, potem ko bosta sama zasebno obeležila rojstvo svojega prvega otroka.

Tako najverjetneje ne bosta sledila zgledu Harryjevega brata, princa Williama in njegove soproge Kate, ki sta vse tri otroke takoj po rojstvu pokazala javnosti.

Poleg tega naj se Meghan ne bi odločila za porod v zasebnem krilu bolnišnice St. Mary v Londonu, kjer je otroke rodila Kate. Po poročanju britanskih medijev naj bi s soprogom razmišljala celo o porodu doma.