Belakova bo v finalu EP nastopila šestič, doslej je bila najboljša na svojem prvem EP leta 2013 v Moskvi, ko je bila četrta. Od leta 2015 je bila vselej v finalu, bila je še dvakrat osma, šesta in sedma.

Letošnje leto se za Ljubljančanko ni začelo najbolje, imela je težave s poškodbo, na svetovnih pokalih ji niso uspevali skoki, kot bi si jih želela, a je v pravem času našla pravo pripravljenost.

V Szczecinu je v kvalifikacijah prikazala dva izvrstna skoka, eden je bil težji, ki ga je napovedovala že nekaj časa. Sodnica so jo nagradile z drugo oceno, s katero je oddala kandidaturo za najvišja mesta, morda celo prvo žensko medaljo na EP za Slovenijo.

Vse pa se ni izšlo idealno. Belakova je pri doskoku drugega skoka začutila bolečino v nogi, ki nekaj skrbi povzroča tako njej kot njenemu trenerju in selektorju Andreju Mavriču. A zdravstvenih težav oba ne želita izpostavljati, oba v ospredje postavljata le dobra skoka.

»Ne obremenjujem se, stisnila bom zobe, dala vse od sebe, vzela protibolečinske tablete in bo, kar bo,« je dejala telovadka Zelene jame in dodala: »Zame tekmovanje z bolečinami ni nič novega. Moram iti čez to. Upam, da bo bolečina takšna, da se bo dalo normalno tekmovati. Bomo videli.«