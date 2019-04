»Ker demokrati ne želijo spremeniti naše zelo nevarne priseljenske zakonodaje, dejansko resno razmišljamo o tem, da bi nezakonite migrante naselili v mesta zatočišča,« je v petek zapisal na twitterju.

Due to the fact that Democrats are unwilling to change our very dangerous immigration laws, we are indeed, as reported, giving strong considerations to placing Illegal Immigrants in Sanctuary Cities only.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

Kasneje je v izjavi za medije dejal, da želi, da bi kongres, v katerem demokrati nadzorujejo predstavniški dom, otežil pridobitev vizumov in olajšal deportacije. »Če se ne strinjajo, lahko storimo, kar pravijo, da želijo (...) in prepeljemo (migrante) v mesta zavetišča in jim jih prepustimo v oskrbo,« je povedal. Ob tem je zagotovil, da bodo mestom nudili »neomejeno podporo«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški mediji so že pred tem poročali, da ameriški predsednik želi, da bi ministrstvo za domovinsko varnost pridržane migrante preselilo v ta mesta. Bela hiša je novembra lani in februarja letos pristojne agencije vprašala, ali bi lahko ljudi iz centrov ob meji poslali v »majhna in srednje velika mesta zatočišča«.

Kot razlog so navedli razbremenitev centov za pridržanje, v katerih so se soočali s pomanjkanjem prostora, s tem pa bi poslali tudi sporočilo demokratom.

V agenciji za priseljevanje in carine so obakrat zavrnili predlog Bele hiše, nazadnje kot »neprimernega«, je poročal ameriški časnik Washington Post. Tudi v Beli hiši in na ministrstvu za domovinsko varnost so pred Trumpovimi izjavami zatrdili, da tega predloga ne obravnavajo več.

Predlog je naletel na ostre odzive v demokratskih vrstah. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi ga je označila za »nevrednega predsednika ZDA«.

Kritičen je bil tudi župan Chicaga, ki je eno od teh mest, Rahm Emanuel. »Predsednik Trump ne razume, da so ZDA država zatočišče,« je povedal.

Mesta zatočišča, med katerimi so še New York, Los Angeles in San Francisco, so mesta, ki ne sodelujejo z zveznimi oblastmi, pristojnimi za priseljevanje. Med drugim jim ne prijavljajo nezakonitih priseljencev.