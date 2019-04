V Naklem vlomil v 17 vozil na parkirišču

Neznanec je v petek med 20. in 21. uro na parkirišču pri Biotehniškem centru Naklo vlomil v 17 vozil. Storilec v okoli polovici primerov v vozilu ni našel vrednih predmetov, iz ostalih pa je odtujil bančne kartice, osebne in druge listine ter denar, so danes sporočili kranjski policisti, ki morebitne očividce prosijo za informacije.