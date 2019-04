»V gugalnikih Rock 'n Play je umrlo več dojenčkov, ki so se prevalili s hrbta na trebuh ali na bok, ker niso bili pričvrščeni z varnostnim pasom,« je sporočila ameriška komisija.

Od leta 2009 naj bi v omenjenih gugalnikih umrlo najmanj 32 dojenčkov, vsi pa so bili po poročanju BBC stari najmanj tri mesece.

Družba Fisher-Price je sporočila, da so se prostovoljno odločili za odpoklic vseh enot izdelka. »Še vedno stojimo za tem, da so vsi naši izdelki varni, vendar smo se spričo dogodkov, ki so se zgodili, ker se izdelek ni uporabljal v skladu z navodili in opozorili, odločili, da je to najboljši ukrep,« so sporočili.

Fisher-Price je sicer starše v navodilih opozarjal, naj prenehajo uporabljati gugalnik, ko so otroci dovolj stari, da se znajo prevaliti.

Predsednik ameriškega združenja pediatrov Kyle Yasuda je v torek gugalnik označil za smrtonosnega ter dejal, da je nujno takojšnje ukrepanje.