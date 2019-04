V Švici prvič razveljavili referendum

Švicarsko vrhovno sodišče je ta teden zaradi nepravilnih podatkov, ki jih je pred glasovanjem navajala vlada, razveljavilo rezultate referenduma iz februarja 2016, ko so volivci odločali, ali bi zakonski pari in pari v zunajzakonski skupnosti plačevali isto stopnjo davkov. Sodišče je to storilo prvič doslej, odredilo je tudi ponovno glasovanje.