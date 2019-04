Tudi New York Islanders na vzhodnem delu in St. Louis Blues na zahodnem vodijo z 2:0, podprvaki lige Vegas Golden Knights pa so na drugi tekmi v San Joseju Sharkse premagali s 5:3 in izid v zmagah izenačili na 1:1.

Tampa je redni del sezone končala z 21 točkami prednosti pred najbližjima zasledovalcema iz Calgaryja in Bostona, Blue Jackets, ki so se komajda prerinili v izločilne boje za Stanlyjev pokal, pa je pred končnico premagala na vseh treh tekmah s skupnim izidom 17:3.

Veteran Matt Duchene je dosegel svoj prvi gol v končnicah in sodeloval kot podajalec še pri treh zadetih gostov iz Columbusa, ruski vratar Sergej Bobrovski pa je ubranil 23 strelov domačih. Columbus, ki mu, razen njegovih navijačev, skorajda nihče ni pripisoval možnosti, da bi lahko porazil Tampo, ima sedaj po dveh zaporednih zmagah v gosteh lepo priložnost, da se prebije v drugi krog končnice.

Islanders so proti Pittsburghu na drugi tekmi so slavili s 3:1. Jordan Eberle je po podaji Mathewa Barzala v tretji tretjini povedel New York v vodstvo z 2:1, za zmagovalce pa sta zadela še Anthony Beauvillier in Josh Bailey, slednji slabe štiri minute po vodstvu domačih. Napad Anders Lee, Barzal in Eberle je v seriji že pri devetih točkah (dva gola in sedem podaj).

San Jose Sharks so pred končnim porazom s 3:5 že 51 sekund po začetku druge tretjine povedli s 4:3, vendar je bil gol razveljavljen, ker je Logan Couture, ki je pred tem že zatresel mrežo, nepravilno oviral vratarja Marca Andrea Fleuryja (34 obramb) in dobil še dvominutno kazen.

Fleury je nato zaklenil svoja vrata, po golih Codyja Eakina, Colina Millerja in Maxa Paciorettyja pa sta bila v zaključku uspešna še Mark Stone in William Karlsson za zmago lanskih finalistov iz Vegasa. Vratar Sharks Martin Jones je dobil tri gole po sedmih strelih in ga je trener zamenjal v sedmi minuti tekme, Aaron Dell je nato ubranil 14 strelov gostov.

Ryan O'Reilly je v četrti minuti zadnje tretjine dosegel edini gol v tem delu tekme in odločil dvoboj v Winnipegu, kjer so Jets z Blues klonili s 3:4. Domačega vratarja je dvakrat premagal Oskar Sundqvist, čuvaj mreže gostov Jordan Binnington je ubranil 26 strelov.