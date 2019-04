Hokejisti Olimpije so znova v igri za osvojitev naslova prvaka v alpski ligi. Potem ko so na uvodni tekmi finala v gosteh proti Brunicu naredili preveč napak in izgubili z 0:3, so že dan kasneje na istem prizorišču prikazali učinkovito predstavo, vredno finalnega nastopa.

Olimpija je stopnjevala prevlado od prve minute in z viharno igro v drugi tretjini napolnila mrežo Brunica. Ljubljančani so v pičlih sedemdesetih sekundah zabili tri gole in hitro odločili zmagovalca. Prvenec v finalu je za Olimpijo po 107 minutah strelskega posta dosegel branilec Vidmar, ki je izkoristil številčno prednost. Ko so se tivolski hokejisti po vodstvu sprostili v igri, so vse do odhoda v garderobo neusmiljeno zadevali in si priigrali neulovljivo prednostjo 6:1. Zadnja tretjina je bila zgolj formalnost. Olimpija ni popustila in z visoko zmago (7:2) izenačila finalno serijo, ki se bo v nedeljo ob 17.30 preselila na tivolski led.