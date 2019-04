Zdaj pa se posvetimo aprilskemu dogajanju v prvi slovenski ligi, ki po nestanovitnosti povsem ustreza mesecu. Rudar je pri tem v ospredju. Potem ko je Tučić osebno uničil Olimpijo v Ljubljani, je njegova ekipa doma gladko izgubila s Celjem. Kaj si torej misliti o gostovanju Velenjčanov pri Triglavu, ki so neposreden tekmec za predzadnje mesto? Triglav bo kompleten, Rudar brez graditelja igre Trifkovića, kar je za goste morda celo prednost, ker tako ali tako poskušajo igrati preveč pravilno. Rudar bo čakal, to pa je ob običajnih stavah, kot sta »oba gol« in »več od 2,5« gola, ki ne prinašata visokih kvot (med 1,50 in 1,60), priložnost za stavo, da bo Rudar zadel prvi (resda samo za 1,90). Vabita pa tudi obe ničli: 2,15 ob polčasu ter 3,40 ob koncu. V drugi tekmi prebujene Domžale (a spet brez Ibričića) gostujejo pri (z Mlakarjem) prebujenem Mariboru, pozornost pa budi 1,85 visoka kvota na vsaj tri gole skupno. Drugačna pričakovanja zbuja dvoboj Celja in Mure. Obe ekipi premoreta gibljive igralce, ki so se sposobni pokrivati, kar navaja predvsem na stavo na manj od treh golov skupno za kvoto 1,80. V drugi nedeljski tekmi Aluminij, ki že zdaj lahko prejme nagrado za najsvetlejši primer sezone, odhaja na gostovanje k Olimpiji. Izgubo Tahiraja so domači nadomestili z mariborskim upom Štorom in njihov protinapad deluje še naprej. Po drugi strani Olimpija z novim-starim trenerjem Hadžićem, ki je človek z branilsko logiko. Vseeno je pričakovati gole z obeh strani, na koncu pa vseeno zmage domačih z več kot golom razlike, kar je vredno 1,85. In še Gorica – Krško, kjer domači pod nujno iščejo zmago za kvoto 1,70, zelo vznemirljiva pa je kar 3,10 visoka kvota na to, da bodo Goričani zmagali z več kot golom razlike. Sploh se ta hendikep zdi priložnost kroga.