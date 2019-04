Po podatkih ZN je z območij sedanjih spopadov v Libiji, kjer naj bi bilo mrtvih okoli 60 ljudi, zbežalo že 9500 ljudi. Po opozorilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bi bilo lahko beguncev v naslednjih dneh tudi več sto tisoč, izbruhnile bi lahko epidemije tuberkuloze, ošpic in prebavnih bolezni.

V četrtek, 4. aprila, je 76-letni general Kalifa Haftar, ki kot gospodar vojne že nekaj časa obvladuje vzhodni del Libije, v zadnjih mesecih pa tudi jug, ukazal svojim silam s 300 vozili prodor proti 400 kilometrov oddaljenemu Tripolisu. Tako so se včeraj zjutraj v glavnem mestu slišale eksplozije in streljanje. Šlo je za spopade med Haftarjevimi enotami, ki so se vkopale 11 kilometrov južno od središča mesta, in silami, zvestimi vladi narodne enotnosti. Njen predsednik Faiez Sarraj sicer obvladuje zgolj območje Tripolisa, pa še tu se mora opirati na različne milice, ki niso vedno zanesljive. A njegova vlada je mednarodno priznana, tudi od Združenih narodov in zahodnih držav.

Vendar Francija, ki si želi predvsem red in mir v Libiji, že več let podpira samodržca Haftarja. V Parizu, kjer sicer uradno podpirajo Sarraja, menijo, da je samo Haftar sposoben na jugu Libije preprečiti kaos, širjenje terorizma in dotok migrantov. Francozi pa zdaj zanikajo, da bi vnaprej vedeli za Haftarjevo ofenzivo in obtožujejo Američane, da so ga spodbudili k temu. Eksplicitno pa Haftarja podpirajo Rusija, Egipt in Savdska Arabija.

Generalu Haftarju večina Libije Med najodločnejšimi nasprotniki generala Haftarja je znamenita milica iz Misrate, mesta vzhodno od Tripolisa. Zaslovela je z bojem proti diktatorju Moamerju Gadafiju leta 2011. Pravzaprav so vse milice nastale v tem boju in glavna težava Libije je, da se po zmagi nad tiranom niso razpustile. Haftarju pa je na vzhodu uspelo združiti več protiislamističnih milic, poleg tega se zanj bojuje milica iz sudanskega Darfurja. Januarja in februarja letos mu je uspelo osvojiti še jug Libije, velikansko puščavsko območje ob meji s Sudanom, Čadom, Nigrom in Alžirijo. Med drugim je na jugu zavzel pomembna naftna polja. Od lani poleti pa obvladuje območje okoli mesta Sirte, ki leži sredi libijske obale, kjer so največja libijska črpališča nafte. Tako ima veliko prednost pred Sarrajem, ki niti Tripolisa nima povsem v rokah. Zdaj bi lahko izgubil še to. Vendar bi lahko Haftarjev napad mobiliziral branilce Tripolisa.

Libija v letih 2011–2018 2011 Februarja se začne upor proti diktaturi Moamerja Al Gadafija in nastanejo milice. Od marca jih podpirajo francoska, britanska in ameriška letala in helikopterji. Avgusta se vstaja razširi na Tripolis, oktobra je ubit Gadafi. 2012–2014 Na prvih demokratičnih volitvah dobijo največ glasov neodvisni kandidati. Novemu premierju Aliju Zeidanu ne uspe ustvariti države in njenih institucij. Nima prave vojske in policije, ki bi skrbela za red in mir. Državo še vedno obvladuje okoli 300 milic, tako da je Libija razdeljena na mestne državice. Razmere so kaotične in spopadi med milicami, ki so največkrat islamistično, regionalistično ali mafijsko usmerjene, niso redki. 2014 Na vzhodu Libije se na čelu milic, ki nasprotujejo islamistom, uveljavi upokojeni general Kalifa Haftar, ki je bil do leta 1969 Gadafijev sodelavec, pozneje je delal tudi za Cio. Nasprotuje tudi demokratično izvoljenemu parlamentu, v katerem imajo večino islamisti. 2015 Krepi se Islamska država, ki zasede 200 kilometrov libijske obale. Mednarodno priznane vlade narodne enotnosti, ki jo od decembra 2015 vodi Fayez Al Sarraj in ki naj bi premostila prepad med zahodnim in vzhodnim delom Libije, Haftar ne prizna. 2016 Pomembna uspešna ofenzive milice iz Misrate proti IS. 2017 Pod pokroviteljstvom Francije skleneta sporazum Saraj, ki ima podporo v zahodnem delu Libije, in vse močnejši general Kalifa Haftar, gospodar vzhodnega dela Libije. V skupni izjavi sta privolila v premirje ter v parlamentarne in predsedniške volitve spomladi 2018. Sporazum predvideva tudi razorožitev milic. 2018 Iz volitev spomladi ni bilo nič. Prav tako ne iz volitev decembra 2018, o čemer sta se – spet pod pokroviteljstvom Francije – Haftar in Sarraj dogovorila maja 2018.