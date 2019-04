Kot je dodal, sta med drugim govorila o "katastrofalni" kmetijski politiki EU, ki je po njegovih besedah uničila češko kmetijstvo. "Naj nas EU neha obravnavati kot smeti," je dodal Okamura, ki je s tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ciljal na to, da nove države članice unije dobivajo prehranske proizvode slabše kakovosti od drugih držav.

"Govorila sva tudi o trenutnih razmerah na področjih priseljevanja in islamizacije Evrope, s katerima se Matteo edini uspešno sooča," je dodal češko-japonski poslovnež, čigar stranka ima v 200-članskem češkem parlamentu 19 poslancev.

Vodja italijanske Lige je v ponedeljek v Milanu predstavil zavezništvo več evropskih desnih populističnih strank za volitve v Evropski parlament. Poimenovali so ga Evropsko zavezništvo ljudstev in narodov, njegov cilj pa je postati najmočnejša politična skupina v Evropskem parlamentu. V Milanu so bili predstavniki nemških, finskih in danskih skrajnih desničarjev.