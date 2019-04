Predsednik Združenja judovskih občin Ognjen Kraus je v govoru na slovesnosti hrvaške oblasti opozoril, da zaradi nedelovanja državnih institucij skrajna desnica na Hrvaškem postaja vse bolj agresivna. Pozval jih je, naj to zaustavijo in spoštujejo hrvaške zakone. Politike, poslance, vlado in predsednico države Kolindo Grabar-Kitarović je pozval, naj preidejo od besed k dejanjem.

Spomnil je, da združenja potomcev žrtev nekdanje Neodvisne države Hrvaške, marionetne nacistične države med drugo svetovno vojno, že četrto leto zapored pripravljajo ločeno slovesnost in da ne bodo sodelovali na uradni, dokler se bo uporabljal ustaški pozdrav "Za dom spremni", navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Ob robu slovesnosti v Jasenovcu je visoke predstavnike hrvaškega zunanjega ministrstva obtožil, da so predstavnike tujih držav pozivali, naj se ne udeležijo današnje slovesnosti. Kljub temu so prišli predstavniki veleposlaništev številnih držav, med drugim Slovenije, Velike Britanije, Srbije, Nemčije, Francije in Izraela, poroča Hina.

Slovesnosti se je udeležila tudi komisarska Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je izrazila obžalovanje, da "še vedno obstajajo politiki in osebnosti, ki zmanjšujejo odgovornost tistih, ki so zagrešili te zločine, in jih poveličujejo".

Po podatkih upravljavcev spominskega območja Jasenovac so ustaši med letoma 1941 in 1945 umorili najmanj 83.145 oseb, o katerih obstajajo osebni podatki, da so končali v taborišču. Med njimi je bila več kot polovica Srbov, več kot 16.000 Romov ter več kot 13.000 Judov. Na seznamu žrtev je tudi okoli 260 Slovencev.