Jeff Bezos kljub ločitvi in delitvi premoženja ostaja najpremožnejši človek na svetu. Medtem ko je ustanovitelj in prvi mož Amazona užival v pozornosti medijev, je druga polovica donedavno najbogatejšega para na svetu povečini živela skrita pred očmi javnosti. MacKenzie Bezos je v tišini spremljala poročila o soprogovi nezvestobi, javila se je šele ob koncu ločitvene poravnave. Največje v zgodovini. »Hvaležna sem, da je postopka konec. Veselim se vsega, kar me čaka v prihodnosti,« je med drugim čivknila na twitterju. Soprogu je prepustila svoja deleža v Washington Postu in podjetju Blue Origin, kakor tudi 75 odstotkov njunega deleža v največjem spletnem trgovcu na svetu (ter glasovalne pravice). Iz zakona je odšla s štirimi otroki in 31,5 milijarde evrov v delnicah (kar jo uvršča na 24. mesto najbogatejših ljudi na svetu). Oseminštiridesetletna Bezosova si je vsak cent iz poravnave zaslužila, saj sta s soprogom podjetje leto dni po poroki odprla v garaži hiše. Pomagala je pri računovodstvu in pošiljanju paketov, sodelovala pa tudi pri izbiri imena za Amazon. Ob prvih večjih uspehih se je umaknila s položajev in se posvetila pisanju. Na Princetonu je pri legendarni Toni Morrison študirala kreativno pisanje, doslej pa izdala dva romana.

Kdo pa so druge najbogatejše ženske na svetu in kako so se uvrstile na vrh seznama? Najpremožnejša je Françoise Bettencourt - Meyers, ki ima po navedbah revije Forbes 43,7 milijarde evrov premoženja. Petinšestdesetletna Francozinja je dedinja bogastva kozmetične hiše L'Oréal, z nekaj drugimi družinskimi člani ima v lasti kar 33 odstotkov podjetja. V vlogi najbogatejše Zemljanke je šele leto in pol, ko je pri 94 letih umrla njena mama Lilian. Tako kot Bezosova je tudi ona spisala dve knjigi – eno o grških bogovih in eno o judovsko-krščanskih odnosih. Z okoli 40 milijardami evrov premoženja ji na drugem mestu sledi Alice Walton, 69-letna hči Sama Waltona, ustanovitelja Walmarta, ameriškega trgovinskega giganta. V nasprotju z brati se je Alice oddaljila od družinskega podjetja in se podala v svet umetnosti. V Betonvillu v Arkansasu, od koder družina izhaja, vodi muzej ameriške umetnosti.

Bezosova je s tretjega na četrto mesto izpodrinila Jacqueline Mars, 79-letno dedinjo in tretjinsko lastnico korporacije Mars, največjega proizvajalca sladkarij (in, presenetljivo, živalske hrane) na svetu; z 21,2 milijarde evrov se Marsova uvršča na 33. mesto najbogatejših Zemljanov. V podjetju je delala več desetletij, danes pa sodeluje pri številnih dobrodelnih projektih. Peterico najbogatejših z 19,6 milijarde evrov končuje 37 let stara najbogatejša Kitajka Yan Huiyan. Bogastvo si je prislužila z večinskim deležem v nepremičninskem podjetju Country Garden Holdings, največjem kitajskem in tretjem največjem na svetu.

Sledita ji še 56-letna Nemka Susanne Klatten, med drugim polovična lastnica avtomobilskega giganta BMW, ter vdova soustanovitelja Appla Steva Jobsa, Laurene Powell Jobs. Ta je po smrti soproga nekaj od 16,5 milijarde podedovanih evrov vložila v revijo The Atlantic in številne neprofitne publikacije, dejavna je še na področju imigracijske in šolske reforme. A da ne bo pomote – poleg tega, da denar razdaja, kakšno malenkost kupi tudi zase. Denimo ogromno vilo v San Franciscu z razgledom na most Golden Gate, za katero je maja lani odštela 15 milijonov evrov. Drobiž.