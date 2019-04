"Še naprej opažamo, da bi lahko države območja z evrom, ki imajo fiskalni prostor, okrepile porabo ali znižale davke ter s tem pomagale spodbuditi potencialno rast," je ob robu spomladanskega srečanja IMF in Svetovne banke dejal vodja IMF za Evropo Poul Thomsen.

Ob tem je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izpostavil obsežni nemški proračun in trgovinske presežke, kar bi načeloma okrepilo nacionalno valuto, a to zaradi skupne evropske valute ni mogoče. To pomeni, da tudi ob nizki stopnji brezposelnosti plače rastejo zelo počasi, je opozoril Thomsen. Scholz je v odzivu na to v ločeni izjavi poudaril, da ima Nemčija "zelo ekspanzivno investicijsko strategijo" ter krepi vlaganja v infrastrukturo, izobraževanje in digitalno gospodarstvo. "Vse to, k čemur nas drugi pozivajo, smo že naredili," je dejal.

Izpostavil je problematiko pomanjkanja kadrov, ki nemško gospodarstvo pesti že nekaj časa. "Če ne bi bilo teh težav, bi lahko zapolnili še več sto tisoč delovnih mest," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Francoski finančni minister Bruno Le Maire pa je ob robu srečanja opozoril, da vse večje razlike med gospodarskimi politikami posameznih držav območja z evrom niso vzdržne in bi lahko zamajale območje skupne valute. "V območju evra ni dovolj solidarnosti. Vse večje razlike med državami na gospodarskem področju so nevzdržne in bi lahko vodile v propad projekta skupne valute," je opozoril.

Na dnevnem redu zasedanja mednarodnega monetarnega in finančnega odbora (IMFC) ter skupnega razvojnega odbora Svetovne banke in IMF, s katerim se bo v soboto sklenilo spomladansko srečanje, bo aktualno dogajanje v svetovnem gospodarstvu, medtem ko bo razvojni odbor obravnaval strategijo skupine Svetovne banke pri spodbujanju globalnega gospodarskega razvoja v prihodnjih letih.

Spomladansko srečanje Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke poteka v okolju okrepljene negotovosti in povečanih tveganj, ki vidno znižujejo globalno gospodarsko rast.

To je pokazalo tudi v torek objavljeno najnovejše poročilo IMF o svetovnih gospodarskih obetih. Sklad je napoved rasti za letošnje leto v primerjavo z januarsko napovedjo znižal za 0,2 odstotne točke na 3,3 odstotka.