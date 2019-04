Kljub temu morebitni Madonnin nastop na Evroviziji že povzroča nelagodje. Prvi so se oglasili izraelski konservativni mediji, češ da morebiti njen nastop ni primeren za izraelsko televizijo, ker da je v preteklosti posnela politične oglase, ki jih ne odobravajo. Prav tako organizatorjem ni bil všeč izbor pesmi, ki naj bi ju odpela Madonna, češ da sta neprimerni za prireditev. Ni znano, za kateri pesmi naj bi šlo.

Proti nastopu Madonne na Evroviziji so se oglasile tudi organizacije, ki pozivajo k umetniškemu in akademskemu bojkotu Izraela. Organizacija PACBI je objavila javno pismo, v katerem Madonno poziva, naj ne nastopi v Tel Avivu. »Sporočite ji, da njen nastop v Izraelu svetu sporoča, da je proti palestinskemu boju za svobodo in pravico ter da omogoča nadaljevanje izraelske zlorabe,« so zapisali. Na twitterju pa je izraelska organizacija Glas miru sporočila, da naj Madonna ostane doma in naj »glasuje za svobodo, saj v boju za pravico ne more izbrati nevtralnosti«. Prosili so jo še, naj ostane na njihovi strani za svobodo in pravičnost palestinskega boja.