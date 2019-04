Šok: Jon Snow brez brade

Za ljubitelje serije Igre prestolov se začenja najpomembnejši televizijski teden – finale serije. Da bo vsega res konec, je s svojo podobo pokazal tudi igralec Kit Harington, ki se je v ameriškem televizijskem šovu Saturday Night Live prikazal brez legendarne bradice, ki jo je nosil leta, ko je v Igri prestolov igral lik Jona Snowa. »Brado sem si obril, da bi vam pokazal, kakšen je bil Jon Snow pred puberteto,« se je pošalil in dodal, da bi bil to Jon Snow, če bi nenadoma igral bejzbol za ekipo Yankeesov. Njegova soproga Rose Leslie, ki je sedela med občinstvom, je vstala in vprašala, koliko časa bo trajalo, da brada ponovno zraste. Zakonca načrtujeta, da bosta imela po koncu kultne serije več časa zase, in Harington je napovedal, da si želita naraščaj. »V zadnjih desetih letih res ne bi mogel imeti boljšega dela, kot sem ga imel. Z Igro prestolov sem preživel svoja dvajseta leta in zaradi Igre prestolov sem spoznal svojo soprogo. Zdaj je čas, da začnem svoja trideseta leta z družino,« je razglabljal zvezdnik. Da bi svojo bodočo družino zdravo prehranjeval, ima v svojem angleškem domovanju urejen vrt in sadovnjak, na katerem goji vse od paradižnika, krompirja do grozdja in jabolk. V šali je dejal, da bo za strašilo na vrtu uporabil kip Jona Snowa.