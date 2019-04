Po zamenjavi oblasti postaja v občini Moravče svetovanje vse bolj učinkovita vsakodnevna praksa. Zgolj s svetovanjem ravnateljici osnovne šole in vodji tamkajšnje pihalne godbe je županu Milanu Balažicu nedavno uspelo preprečiti, da bi učenci tamkajšnje šole in godbe tudi letos nastopili na tradicionalni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Češnjicah. Župan je namreč ocenil, da se proslava tokrat zlorablja za predvolilni shod SD. Zdaj pa je zgolj s svetovanjem uspelo urednici občinskega glasila Novice iz Moravške doline preprečiti svetnikom Liste župana Martina Rebolja objavo njihovega mnenja o rebalansu proračuna.

Tako kot župan ni nikomur prepovedal nastopiti na proslavi, tudi urednica Tatjana Čop listi objave prispevka ni prepovedala. Jim je pa svetovala, da ta prispevek dopolnijo s polnimi imeni svetnic in svetnikov in ga namesto na straneh, ki so namenjene političnim strankam, kot občani objavijo v osebnem imenu v pismih bralcev, na straneh za stranke pa morda raje pišejo o težavah v njihovi listi. »Kot svetniška skupina občanov vendar ne nagovarjamo v osebnem imenu, zato v tak predlog ne moremo privoliti. Občanom bomo svoje mnenje raje predstavili na družbenih omrežjih,« je povedala vodja svetniške skupine Brigita Barlič.

V odgovorih na naša vprašanja je dodala še, da njeno odločitev podpirajo tudi člani uredniškega odbora in da Barličeva uradno sploh ni vodja svetniške skupine, zaradi česar sploh ne more pisati v imenu le-te.

»Članek zelo očitno sodi v rubriko Pisma bralcev, ker zahteva tudi odgovor tistih, na katere kritika leti. Članki v rubriki objav svetniških skupin so namenjeni komuniciranju z občani in ne obračunavanju z drugimi svetniškimi skupinami, županom oz. občinsko upravo,« razlaga Čopova. Dodaja, da je bila na seji občinskega sveta, na kateri so obravnavali rebalans, prisotna tudi sama in se je na lastne oči prepričala, da na njej ni nihče glasoval proti rebalansu. »Zato upravičeno domnevam, da gre za osebni pogled enega ali več avtorjev prispevka. Strani, namenjene občinskim listam, so prostor, kjer svetniki in svetnice nagovarjajo občane z različnimi pobudami ipd.,« vztraja Čopova in listi svetuje, naj na straneh, namenjenih svetniškim skupinam, raje pišejo o tem, zakaj niso vsi pristopili k podpisu partnerskega sporazuma.

Kdo vodi listo?

A so v svetniški skupini občino in župana o zamenjavi vodje svetniške skupine liste uradno obvestili pred več kot mesecem. Res pa je, priznavajo, da sta se dva od petih svetnikov odmaknila od skupno začrtane poti. Oba sta z županom podpisala tudi partnerstvo za razvoj občine, dodajo in pojasnijo, da preostali svetniki za to ne čutijo potrebe, saj so se za razvoj občine zavezali že, ko so kandidirali za svetnike in podpis več ali manj tega ne bi spremenil.

Njihov svetnik Stane Ravnikar, ki je partnerstvo podpisal, vztraja, da njegova lista ta trenutek razvoja občine ne podpira. Na vprašanje, kaj torej počne v takšni listi, je po tehtnem premisleku odgovoril, da bo raje počakal, da bodo tudi preostali trije člani spoznali svojo zmoto in se zavedli, da delajo narobe. Svetnik Janez Učakar, ki je prav tako podpisal partnerstvo in se skupaj z Ravnikarjem vse bolj odmika od politike svoje liste, je dejal, da vidi svoje poslanstvo izključno v podpori za občino koristnih projektov. To je ta trenutek dom upokojencev, pa šola itd. Od večinskega mnenja svoje liste naj bi se umaknil tudi zaradi njenega spogledovanja s stranko SDS, je dejal, čeprav so v listi trditev odločno zanikali. Dejal je še, da se bodo morali v listi enkrat »pač zavesti in preboleti, da so na zadnjih volitvah izgubili«.