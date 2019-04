#portret Benjamin Netanjahu, izraelski premier: v njegovi družini je bil junak njegov brat

Benjamin Netanjahu je bil ta teden že petič izvoljen za predsednika vlade Izraela. Noben izraelski politik pred njim ni bil izvoljen petkrat. Po dolžini vladanja se približuje Sadamu Huseinu, izenačen je z jordanskim kraljem Abdalo in po stažu presega tako sirskega predsednika Al Asada kot predsednika Egipta El Sisija. Od leta 1996, ko je bil prvič izvoljen, mu je do danes uspelo izničiti večino dosežkov mirovnih procesov iz Osla, število naseljencev na okupiranem ozemlju povečati s 320.000 na 622.000, izraelska ekonomija pa je v njegovem mandatu rasla povprečno 4,2 odstotka na leto in je na dvajsetem mestu med 180 državami sveta.