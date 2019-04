Svetovna gospodarska rast se bo okrepila

Vzačetku aprila je Mednarodni denarni sklad (IMF) objavil poročilo o prihodnjem gibanju svetovne gospodarske rasti ter posameznih držav in regij. V poročilu analitiki IMF ugotavljajo, da se je po močni rasti v letih 2017 in 2018 globalna ekonomska aktivnost opazno zmanjšala že v drugi polovici lanskega leta zaradi skupka dejavnikov, ki so vplivali na gospodarsko aktivnost največjih svetovnih ekonomij. Kitajska izjemna rast se je upočasnila zaradi ukrepov centralne banke po zategovanju finančnih razmer zaradi pregrevanja v bančnem sektorju ter trgovinske vojne z ZDA. Po drugi strani je evrsko območje izgubilo precej zagona na račun poslabšanja potrošniške in poslovne klime, dodatno je zaradi novih emisijskih standardov precej izgubila Nemčija z močno avtomobilsko industrijo.