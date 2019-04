Na reprezentančni ravni je ženska izbrana vrsta Nizozemske svetlobna leta pred moško, saj je na zadnjih petih velikih tekmovanjih osvojila kar štiri kolajne: srebrni na SP 2015 in EP 2016, bronasti na SP 2017 in EP 2018 ter četrto mesto na OI 2016. Moška reprezentanca se vseeno počasi vzpenja, kljub temu pa bi morali Slovenci na četrtkovi tekmi v predmestju Amsterdama zlahka opraviti z njo. Po katastrofalni in podcenjujoči predstavi je Slovencem za minimalno zmago zadoščalo že prvo in sočasno zadnje vodstvo na tekmi za končnih 27:26. Nad predstavo slovenskih rokometašev seveda ni bila navdušena niti delegacija RZS pod vodstvom predsednika Franja Bobinca, ki si je v živo ogledala obračun v dvorani Topsportcentrum z zmogljivostjo 3000 gledalcev.

Vujović: Dobili smo lekcijo

V Zlatorogu čaka Slovence jutri ob 17. uri popravni izpit, zmaga pa bi jim že prinesla zanesljivo uvrstitev na Euro 2020. Selektor Veselin Vujović po tekmi v Almereju ni imel razlogov za zadovoljstvo, a verjame, da bodo njegovi igralci na domačem igrišču prikazali povsem drugačno predstavo: »Fantje morajo dojeti, da nikogar in nikoli ne smeš podcenjevati. Tudi Nizozemske ne, čeprav so mnogi prepričani, da je v športu zgolj dežela nogometa. Če gremo v tekmo s takšnim razmišljanjem in odnosom, smo le povprečna reprezentanca, kar se je pokazalo tudi v Almereju. Od Nizozemcev smo dobili veliko rokometno lekcijo in imeli smo veliko sreče, da smo zmagali. V Celju nas spet čaka težka naloga, da potrdimo zmago s prve tekme, vse razen naših dveh novih točk pa bi bilo sramota. Verjamem, da so se fantje iz nizozemske lekcije česa naučili in bodo resneje pristopili k tekmi. Ob zmagi v Celju bo takoj pozabljena slaba predstava iz Almereja, v glavah bosta ostali samo točki.«

Blaž Janc je bil z devetimi goli najučinkovitejši igralec dvoboja na Nizozemskem, v predzadnji minuti pa je poskrbel tudi za končni izid 27:26. »Nizozemci so pokazali, da danes ne obstajajo ekipe v rokometu, proti katerim prideš na igrišče, se samo pokažeš in že zmagaš. Gostitelji so igrali vrhunsko v obrambi, v napadu pa so imeli ideje in bili učinkoviti, zato jim čestitam. Toda čestitke si kljub slabi igri zaslužimo tudi mi, saj smo v dramatični končnici izvlekli tesno zmago. To tudi kaže, da smo velika ekipa ter da se znamo zbrati in stopiti skupaj, ko je to najbolj treba. Kapo dol vsej ekipi, prepričan pa sem, da bomo na povratni tekmi v Celju prikazali povsem drugačno in predvsem precej kakovostnejšo igro,« napoveduje Blaž Janc.