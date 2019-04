Tretja dirka letošnje sezone formule 1 bo na sporedu v Šanghaju na Kitajskem, ki bo hkrati 1000. sodobne formule 1. Na njej bo predvsem Ferrari skušal unovčiti svojo hitrost. Že v Bahrajnu so dokazali, da so letos odlično pripravljeni, manjka jim še nekaj sreče in tehnične zanesljivosti.

Tisoč dirk je minilo od prve dirke leta 1950 v Silverstonu in okrogli jubilej bo formula 1 praznovala v deželi velikih nasprotij. Na eni strani tisočletna tradicija prednikov, na drugi hitro razvijajoča se tehnološka velesila, ki s svojim bogatim potencialom seveda več kot uspešno gosti tudi dirke formule 1. Zdaj bo namreč ravno Ferrari moral pokazati vso hitrost, ki so jo premogli že na zimskih testiranjih, a je na prvih dveh dirkah niso uspeli pretvoriti v zmago.

Tekmeci se Ferrarija iz dirke v dirko bolj bojijo. Zdaj je na udaru Ferrarijevo gorivo, za katerega strokovnjaki ocenjujejo, da jim prinaša tudi do 40 konjev motorne moči več. »Mislil sem, da smo pri FIA zapolnili vse vrzeli v tehničnih pravilnikih, a očitno sem se zmotil,« je povedal tehnični direktor Red Bulla Adrian Newey. Če so uspeli zmanjšati porabo olja za dodatno motorno moč, so pri Ferrariju s partnerjem Shell uspeli narediti novo gorivo, ki diši, kot povedo poznavalci, kot neke vrste grenivka oziroma jagode. Pri Mercedesu pravijo, da če jim bodo rdeči ušli pri motornem razvoju, jih letos ne bodo več ujeli.

Tehnična komisija FIA je novo sprednje krilce Mercedesa, ki so ga pripeljali v Šanghaj, označila za nelegalno, kar bo seveda srebrnim še malce otežilo delo pri pripravah na to dirko. Pri Ferrariju vseeno računajo, da bo to pot kateri od njihovih dirkačev stopil na najvišjo stopničko. »Nisem jezen, ker v Bahrajnu Charles Leclerc ni upošteval navodil ekipe. Bil je pač hitrejši in je prehitel sicer prej, kot smo se dogovorili. Imel je nekaj smole, zato računam, da bova to pot brez kakšnih tehničnih težav oba v vrhu,« je na manjši incident na dirki v Bahrajnu opozoril Sebastian Vettel.

Nemec ima še naprej popolno podporo ekipe in še vedno uživa status prvega dirkača v ekipi, kot je povedal vodja Ferrarija Mattia Binotto: »Sebastian ima še vedno več možnosti, da letos osvoji naslov, zato ima še vedno določeno prednost v ekipi. A če bo imel težave, potem bo Charles lahko prehiteval. V prvi vrsti moramo misliti na točke, ki jih osvajamo kot ekipa.« Po prvih treningih so bile največja tarča kritik pnevmatike, posebej njena najmehkejša različica za dirko v Šanghaju. »Takoj se obrabijo in začnejo razpadati. Namesto da bi vozili na polno, se moramo spet brzdati na stezi, da bi zdržale čim dlje,« se je pridušal Max Verstappen. Lewis Hamilton je za zdaj precej bolj previden z napovedmi: »Ni nam šlo vse po načrtu, nekaj dela je še z optimalnimi nastavitvami, v grobem gledano pa smo dovolj hitri, da se spet lahko bojujemo povsem pri vrhu.« Nedeljska dirka se bo začela ob osmi uri in deset minut po srednjeevropskem času.