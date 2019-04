Po trku v nadvoz izgubil pivo V Šempetru pri Gorici se je prejšnjo soboto zvečer pripetila neobičajna nesreča. 47-letni ukrajinski voznik tovornjaka s polpriklopnikom se je namreč v podvozu s kabino vozila in streho polpriklopnika zaletel v nadvoz. Ker ni upošteval prepovedi, se je njegov tovornjak zagozdil, tovor pa se je na veliko veselje mimoidočih raztresel po cesti. Šlo je za sode, polne piva, škoda pa je nastala tako na vozilu kot na nadvozu. O razlitem pivu policisti niso poročali. Ker so želeli odkriti vzrok nesreče, so dali šoferju pihati. Nič kaj presenetljivo je bil alkotest pozitiven, zato so policisti Ukrajincu prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje ter mu za tisto noč posteljo postlali v svojih prostorih.

Pljunek. Aretacija. Pogojna kazen. Slovenska policistka in njen hrvaški kolega sta v ponedeljek na mejnem prehodu Petišovci ustavila 52-letnega voznika tovornjaka iz Turčije. Posebna pozornost policije ga je iz neznanega razloga tako razburila, da je Hrvata pljunil, policistko pa odrinil, zaradi česar so ga prijeli in pridržali. In zdaj sledi neverjeten del zgodbe – moškega so na murskosoboškem okrožnem sodišču v pospešenem postopku že spoznali za krivega kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Dobil je šestmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo enega leta. Pa naj si kdo še kadar koli drzne pisniti, da slovenski sodni mlini meljejo počasi.

Ubil ga je slon, pojedli levi Vse se vrača, vse se plača, bi lahko sklenili ob novici, ki prihaja iz južnoafriškega nacionalnega parka Kruger. Prejšnji teden je namreč v njem življenje izgubil krivolovec, od katerega so ostali samo lobanja in hlače. Njegov krvnik je bil slon, prizorišče zločina pa so počistili levi, ki so truplo »pospravili«. Peterica divjih lovcev je v park prišla po nosoroga oziroma vsaj po kakšen njegov del, a jim je slon prekrižal načrte. Štirje, ki jim je nekaj tisoč kilogramov težki živali uspelo pobegniti, so truplo kolega pustili ob cesti. »V park ni pametno vstopati nezakonito in peš, saj se lahko takšno početje konča tragično,« so ob izreku sožalja pokojnikovi družini opozorili v parku. Četverico so zaradi nošenja orožja, nezakonitega lova in motenja tuje posesti že aretirali. Nosorogi, zlasti črni, so med skrajno ogroženimi živalskimi vrstami na svetu. Njihove rogove v vzhodnjaški medicini uporabljajo kot afrodiziak, zaradi redkosti pa so v Aziji vredni veliko več kot denimo kokain.

Hčerki ukradel denar od piškotov Brian Couture iz Oregona je pred kratkim poklical policijo, ker je nekdo vdrl v njegov dom in ga napadel. Moški naj bi v hišo prišel skozi steklena drsna vrata, s 40-letnikom pa se celo spopadel. Kraj so v nekaj minutah preplavili policisti, psi in forenziki, žrtev pa neodzivno (a ne nezavestno) našli na tleh. Sčasoma se je izkazalo, da vloma sploh ni bilo, moški pa je priredil kraj zločina. A zakaj? 40-letnik je skušal prikriti, da je svoji hčerki iz prašička ukradel okoli 650 evrov, ki jih je prislužila s prodajo piškotov skavtinj. Brezvestneža, ki je kradel od hčerke in neprofitne organizacije, je policija aretirala zaradi lažne prijave zločina in kraje.