V tej četverici sodelujejo Nemčija, Francija, Ukrajina in Rusija, iščejo pa rešitve za konec konflikta na vzhodu Ukrajine, kjer so oblast prevzeli proruski uporniki. "Prepričana sem, da moramo nadaljevati delo v tem formatu," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala kanclerka. Priznala je sicer, da so pogoji za dialog precej težki.

Porošenko je dejal, da je pripravljen vrh normandijske četverice sklicati takoj po drugem krogu predsedniških volitev v Ukrajini, ki bo 21. aprila. V tekmi z izzivalcem Volodimirjem Zelenskim mu sicer slabo kaže, da bi si lahko priboril še en mandat.

Porošenko se bo danes predvidoma sestal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki bo sprejel tudi Zelenskega. Merklova slednjega danes ni sprejela, zaradi česar je bila deležna tudi kritik, še poroča dpa.

Merklova je sicer v povezavi z uresničevanjem mirovnih dogovorov iz Minska poudarila, da še vedno niso dosegli stabilne prekinitve ognja na območju, čeprav so se spopadi relativno umirili. Pri tem je pozvala Rusijo, naj izpusti ukrajinske mornarje, ki jih je zajela v Kerški ožini, še poroča dpa.