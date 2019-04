Dobra prijatelja, za katera moramo priznati, da imata konkretno odebeljen bančni račun, sta velika ljubitelja opere. Celo tako velika, da potujeta tudi v tiste države in mesta, ki premorejo operno hišo z dodano vrednostjo. Metropolitan v New Yorku? Bila sta tam. Državna opera na Dunaju? Prav tako sta jo obiskala. Kaj pa operna hiša v Sydneyju? Še ena kljukica. Bolšoj teater v Moskvi? Podobna zgodba. Manjkala jima je le ena lepotica in ko je žena praznovala 70. rojstni dan, jo je mož presenetil z darilom, ob katerem je zajokala – vstopnicama za Bellinijevo opero Pirati v milanski Scali.

Dneve kasneje smo se sestali na kavi, bila sta polna pozitivnih vtisov, rekoč: »Doživela sva izkušnjo, ki ji ni bilo para!« Pravzaprav smo pričakovali nekaj podobnega, saj Scala že od nekdaj pooseblja vrhunskost, konec koncev je tam ustvarjal tudi nepozabni Giuseppe Verdi. Da so bili med gosti Scale v (bližnji) preteklosti tudi razvojniki Škode, si upamo trditi s podobno zanesljivostjo kot to, da bo Maribor postal slovenski nogometni prvak. A da si bodo upali tako poimenovati svoj najnovejši izdelek na štirih kolesih, ne, tega resnično nismo verjeli. Vsaj ne pred testnimi vožnjami. Z vsakim prevoženim kilometrom in po končanem druženju pa smo dobili jasno sliko, zakaj so si to drznili storiti in imeli toliko v hlačah.

V koncernu Volkswagen imajo velik »problem«, ker vse njihove znamke delajo dobre avtomobile in prav vse želijo rasti ter na tak ali drugačen način ogroziti druga drugo. Volkswagen bi bil rad boljši od Audija, Seat od Volkswagna, Škoda pa tako od Seata kot Volkswagna. Posledica tega internega boja je stalna rast prodaje vseh. Pa si predstavljate, kaj bi se na primer zgodilo, če bi škoda, in to v razredu, ki ga mnogi imenujejo po njem, ogrozila golfa? Pa saj to ni mogoče, smo si bili edini. Odgovor bodo dali prihajajoči prodajni meseci…

Dejstvo je, da je konkurenca v tem razredu neizprosna, saj so prisotne vse znamke v skladu s sloganom, »če te ni, ne obstajaš«. Čehi so bili doslej obrobni opazovalci, saj rapid tekmecem ni bil dorasel. Namenoma. Kaj se je v tem času v koncernu zgodilo, da so razvojnikom dovolili, da je scala postala lep, tehnološko napreden in vsestransko uporaben avtomobil, pa ve zgolj peščica. Začnimo na koncu, z uporabnostjo. Dolžinska mera je za ta razred povprečnih 4,36 metra, a vajeni smo že, da imajo pri Škodi iluzionistične sposobnosti, kar zadeva zadnjo klop in prtljažnik. Znova so jih pokazali. Od sopotnikov ne bomo slišali nobenega tarnanja, saj so centimetri za kolena odmerjeni razkošno. Razkošje prostora se nadaljuje v prtljažniku. Pripravite se, da vas ne bo vrglo na ta zadnjo. Pogoltne 467 litrov ali prevedeno – največ v razredu. Da boste to številko lažje razumeli, lahko povemo, da se mora lastnik golfa zadovoljiti s 380 litri. Dostop do luknje je enostaven, saj je scala kot zlata ribica, ki izpolnjuje voznikove želje. Med njimi so tudi električno pomična prtljažna vrata. Za doplačilo, seveda. Se nam je pa zdelo izvrstno, da je obloga prtljažnika z dvojnim dnom dvostranska. Na eni lepo, šminkersko izdelana, na drugi gumijasta, če boste morali prepeljati zajetnejši tovor. Velja omeniti, da je scala lahko tudi mula, ki riga od veselja, ko jo natovorite do vrha, kar ob podrti klopi zlahka omogoča, saj luknja pogoltne 1410 plastenk vode. Toliko jih ne boste potrebovali, razen če vas pot zanese na puščavska brezpotja. A tega vam ne svetujemo, kajti štirikolesnega pogona vendarle ne premore.

Seveda zaradi tega nismo gojili zamere. Bili bi krivični, ker če kaj, potem je scala tehnično napredna. Ne verjamete? Zgodba o zlati ribici se namreč nadaljuje z radarskim tempomatom, ki samodejno pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo, posebno poglavje pa so spisali na račun parkiranja. Čehi vedo, da je to prvina, pri kateri bi marsikateri voznik ali voznica padla na izpitu. Tako pa projekt parkiranje poteka kot po maslu. Lahko je polsamodejno, kar pomeni, da avto sam vrti volan, voznik pa izmenično pritiska stopalki za plin in zavoro. Uporabna je tudi parkirna kamera v kombinaciji s senzorji, pika na i pri vzvratni vožnji pa je zaznavanje morebitnega avta, ki prihaja s strani, na kar nas opozori zvočni signal. Našteto je na doplačilnem seznamu, s priporočilom: doplačajte! Vse pa ni idealno. Velik barvni zaslon na dotik in dvobarvna notranjost scalo sicer naredita moderno, a v nekaterih barvnih kombinacijah notranjost deluje plastično.

Z razlogom najmanj pišemo o (koncernskih) motorjih in menjalnikih. Ne zato, ker niso dobri, temveč ker smo se o njih že razpisali. Štirje so, od tega trije bencinarji (od 95 do 150 KM) in en dizel (115 KM), le prvi ne omogoča doplačila za samodejni menjalnik DSG. Še enkrat bomo ponovili, doplačajte. Naša izbira je 1-litrski trivaljnik z rezgetajočimi 115 konji moči, DSG in srednjo stopnjo opreme ambition, za katerega morate imeti pripravljenih 19.185 evrov oziroma raje še kakšnega tisočaka več zaradi prej naštetih bombončkov. Ni malo. Cene sicer se začnejo pri 15.046 evrih. Stopite v vrsto, uradno se je prodaja že začela.