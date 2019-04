Če poenostavimo, je eden od kupcev zagovornik tega, da mora imeti avto tako rekoč vse mogoče varnostne pripomočke, ki so pač na voljo, drugi pa še precej bolj oster zagovornik tega, da ne potrebuješ skorajda ničesar, še tako osnovne reči, kot je zavorni sistem ABS ne, saj da se mora vsak voznik iz vsakršne zagate rešiti kar sam. In naj bi to moral narediti celo bolje od elektronike. Pa čeprav številke rešenih življenj od uvajanja različnih pomagal govorijo neko drugo zgodbo…

Kakor koli, takšnih debat ne bo več iz preprostega razloga – evropski parlament je potrdil, da bodo morali biti vsi novi modeli avtomobilov od leta 2022 opremljeni s celo vrsto elektronskih nadzornih in asistenčnih sistemov, dve leti pozneje pa jih bodo morali imeti vsi novi avtomobili, ki bodo zapeljali iz prodajnih salonov, torej tudi obstoječi modeli, predstavljeni pred letom 2022. Sistemov pa je zares veliko, praktično vse, kar je dandanes večinoma na seznamu doplačljive opreme, bo moral imeti vsak avto, tudi najnižjega razreda, vgrajeno serijsko, ob tem pa še kaj, česar danes niti ni na voljo. Tako ni čudno, da so strokovnjaki vse skupaj že razglasili za največji korak naprej na področju varnosti avtomobilov od uvedbe varnostnega pasu. Pa ne bi vsega naštevali, omenimo le omejevalnik hitrosti, ki bo na podlagi prepoznavanja prometnih znakov in s pomočjo sistema za lociranje avtomobila temu omejil hitrost na najvišjo določeno na posamezni cesti. Ta je namreč dvignil največ prahu, saj je na poti do njegovega brezhibnega delovanja še veliko (infrastrukturnih) ovir, prav tako pa vozniku odvzame največ svobode in bo zahteval največ privajanja. A prav zato so hkrati potrdili, da bo imel prav ta sistem prehodno obdobje delovanja, ko ga bomo lahko izključili. Pri čemer bi se zelo radi strinjali z mnenji nekaterih strokovnjakov, denimo predsednikom britanske avtomobilske asociacije (AA) Edmundom Kingom, ki je dejal, da je najboljši omejevalnik hitrosti voznikova noga. A je žal dokazov, ki pričajo o nasprotnem in jih predstavljajo predvsem tisoči mrtvih v prometu zaradi previsokih hitrosti, preprosto preveč.

In še nekaj zmoti pri vsem skupaj. Vse od omenjene napovedi obvezne uvedbe varnostnih sistemov gre daleč največ odzivov laične javnosti v smer, da je vse skupaj namenjeno zgolj in samo temu, da bodo proizvajalci lahko dvignili cene avtomobilom. A res? Mar podatek, da naj bi omenjena uvedba samo v naslednjih 15 letih rešila 25.000 življenj, ne pomeni ničesar? Mar nam ničesar ne pove podatek, da so jih na tisoče rešili tudi danes samoumevni, nekoč pa prav tako napredni sistemi in pripomočki (ABS, ESP...), ob uvedbi katerih so bili odzivi podobni? Res je, zagotovo bomo posledice občutili tudi kupci, a ne nazadnje nas zgodovina uči, da jih še nikdar nismo v tolikšni meri, kolikor so napovedovali in nas strašili prav omenjeni. Morda pa prav za njih ni narobe ponoviti tudi tiste zguljene, a še kako resnične: da življenje nima cene.