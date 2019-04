Trojčki. Nekaj, na kar par pri odločitvi, da bo imel otroke, zagotovo ne pomisli. A se zgodi tudi to, pa čeprav je verjetnost resnično majhna. Zelo majhna. Velika (ali, še enkrat, majhna) je 1 proti 8000, v Sloveniji pa so se denimo v letu 2018 trojčkov razveselile tri družine. Seveda pa o trojčkih lahko govorimo tudi v kakšnem drugem kontekstu. Pri športu denimo, ko kakšnemu klubu uspe v isti sezoni osvojiti tri pomembne lovorike, pri avtomobilih pa lahko recimo takrat, kadar trije po namenu enaki štirikolesniki treh različnih znamk nastanejo na enaki osnovi in si delijo večino sestavnih delov. Da, tudi takšnih poznamo kar nekaj, med njih pa sodijo tudi opel combo life, citroën berlingo in peugeot rifter. Tako imenovani potniški dostavniki, ki pa so postali že tako sofisticirani, da jih, sploh ob pomanjkanju klasičnih, ki izginjajo s cest, zdaj mnogi in tudi proizvajalci sami obravnavajo že kot družinske enoprostorce. Tokrat smo pod drobnogled vzeli prvoimenovanega.

Sorodstvenih vezi s francoskima predstavnikoma sicer zdaj skupne družine PSA combo life ne skriva, se jih ne trudi skriti in tudi nima razloga, da bi jih skrival. Še najbolj se razlikuje po zunanji podobi, s katero so vse tri medsebojno kar precej ločili in jim vdahnili vsakemu svoj karakter, pri čemer se zdi, da ga ima še najmanj, karakterja namreč, prav combo. Deluje pač najbolj umirjeno, klasično in precej manj izstopajoče od berlinga in rifterja. Ko smo zasedli položaj na voznikovem sedežu, pa smo medtem dobili občutek, da je delovno okolje nekakšna mešanica rifterja in berlinga, z Oplovim volanom in obliko merilnikov za njim. Jasno, v vsakem primeru gre bolj za poklicno deformacijo, saj bo lastnik tega vozila z urejenostjo in preglednostjo v vsakem primeru lahko zelo zadovoljen, malo manj z odzivnostjo glavnega zaslona infozabavnega sistema, medtem ko so pri kakovosti materialov ti avtomobili naredili korak naprej, vseeno pa vse skupaj še ni na ravni klasičnih enoprostorcev.

No, se pa slednji po drugi strani lahko skrijejo, ko beseda nanese na prostor v avtu, saj tega tudi pri krajši različici (skupna dolžina 4,4 metra) s krajšo medosno razdaljo (2,79 metra) še za pet odraslih zlepa ne bo zmanjkalo, kaj šele, če se bo z njim na izlet odpeljala družina s tremi različno starimi otroki. Ali pa trojčki, ko smo jih že omenjali. Naj bodo takšni ali drugačni, trije potniki bodo v drugi vrsti sedeli vsak v svojem enako velikem sedežu, vsi so tudi vzdolžno pomični in se jih lahko zloži na različne načine, s čimer se še poveča prtljažni prostor, ki že v osnovi ponuja za skoraj 600 litrov prostornine, kar je zaradi pravilne kockaste oblike vredno še toliko več.

Kar se vožnje tiče, combo v osnovi, če od njega ne zahtevamo preveč, ponuja dovolj udobja, le zibanja je nekoliko več, kot ga je pri večini ostalih avtomobilov, a še vedno bistveno manj, kot je bilo pri tovrstnih avtomobilih še pred kratkim. Je bil pa testnežu v pomoč tudi zelo dober 1,5 litrski turbodizelski motor s 130 konji (96 kW), s katerimi tudi, ko smo comba do vrha naložili s potniki in prtljago, avto zlahka premaguje daljše avtocestne klance. Pa tudi varčen je, saj nam je na testu popil krepko manj od šestih litrov dizelskega goriva na 100 kilometrov!

No, ni pa ravno poceni. S sicer najradodarnejšim paketom opreme innovation, ki sicer resda ponuja veliko, denimo tudi uporabna prtljažna vrata z možnostjo odpiranja okna, panoramsko streho z uporabnim predalom pod stropom in še marsičem drugim, combo life stane 24.640 evrov.