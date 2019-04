Na sojenju Francu in Glorii Kleindienst, domnevno vpletenima v tragični pretep jeseniškega brezdomca Matevža Muzge Potočnika, so danes zaslišali še tretjega, ki je bil usodnega dne zraven: Alena Lovića, ki je povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom priznal in na Dobu že prestaja sedemletno kazen. »Ko sva z Glorio Matevža zadnjič videla, je ležal na tleh. Bil je negiben, oči je imel zaprte in samo momljal je. Rekel je, da je v redu, to sem slišal, ko sem se z ušesom nagnil k njemu. Rekel je tudi, da bo nekaj časa počival, potem pa šel spat. To so bile njegove zadnje besede,« je povedal Lović.

Gloria agresivna, Franc ljubosumen V obtožnici piše, da so tistega lanskega usodnega septembrskega dne zakonca Kleindienst in Lović v zabojniku za brezdomce na Jesenicah žrtev tako hudo pretepli, da je umrla na kraju dogodka. Kleindienstova krivdo prelagata na Lovića, on pa jo je danes, zaslišan kot priča, na njiju. Povedal je, da sta se z Muzgo Potočnikom že dolgo poznala, da sta bila praktično vsakodnevno skupaj in da je prijatelja tudi finančno podpiral. Da bi ga pretepel, ni bilo nobenega vzroka. Gloriine navedbe, da ga je tepel kot blazen, je odločno zanikal, zatrdil je, da je Gloria tista, ki je v pijanem stanju izjemno agresivna. Tudi Franc naj bi do žrtve gojil zamere, gnalo naj bi ga ljubosumje, zato se ga je bala. Ko so bili tistega dne v zabojniku on sam, Muzga Potočnik in Gloria, je bilo v redu, nobenega prepira, je zatrdil. Res pa je bil alkohol, saj je pred tem dal brezdomcu denar za štiri litre vina in liter ruma. Potem pa je prišel Franc, in se je začelo. »Gloria je Matevža s ponvijo trikrat počila po glavi, potem pa ga je, ko je že ležal na tleh, še obrcala s 'štikli' od glave do pete,« je opisoval Lović in dodal, da mu je ob tem očitala posilstvo. »Odrinil sem jo in ji rekel: Kaj je s tabo, ženska… Ona pa je zavpila: Naj kar crkne, klošar! Tudi Franc ga je brcal v telo in glavo,« je navajal. A po njihovem odhodu naj bi bil prijatelj vendarle »še v redu«. »Ne vem, bil je malo krvav, ne spomnim se,« je še dejal Lović, ki je sicer večkrat ponovil, da takrat tri dni ni spal, da je veliko spil in so mu podrobnosti ušle iz spomina.