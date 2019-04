Pozno zvečer v četrtek so policisti v Vrtojbi ustavili voznika osebnega avtomobila. Odredili so preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola, saj so mu namerili kar 1,32 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. 47-letni moški je brez veljavnega vozniškega dovoljenja vozil neregistrirano vozilo, na katerem so bile nameščene različne registrske tablice, ki niso pripadale ustavljenemu vozilu.

Policisti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi več kršitev prometne zakonodaje bodo prometni policisti podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Že v četrtek popoldne so policisti v Tolminu ustavili tudi 40-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat preizkusa je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola, saj so mu namerili 0,72 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Prav tako se bo zaradi hujšega prekrška srečal s sodnikom.

Nekaj čez polnoč pa so policisti v Novi Gorici ustavili 32-letno voznico osebnega vozila, državljanko Italije, in ji odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Rezultat je bil pozitiven, zato so ji policisti odredili strokovni pregled, vendar ga je voznica odločno odklonila. Zato so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zoper njo so podali tudi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.