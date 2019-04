Poletni čas so leta 1915, torej med prvo svetovno vojno, prvi uvedli Nemci, 30. aprila leta 1916 pa so se tega načina varčevanja z električno energijo oprijele še Avstrija in nekatere druge, zlasti zahodne države. Po koncu velike vojne je večina držav novost opustila in jo ponovno uvedla med drugo svetovno vojno. V Sloveniji smo v novejšem obdobju ure prvič premaknili 27. marca 1983, vse skupaj pa so novi način merjenja časa uvedli v 60 državah po svetu. Toda časi se spreminjajo in nekatere države so to precej nenavadno merjenje časa že opustile. Kitajska, na primer, že leta 1991, Rusija in Belorusija 20 let pozneje, Islandija pa ga sploh nikoli ni uvedla. Čeprav so predlagatelji premikanja kazalcev kot poglaviten argument navajali prihranek pri porabi električne energije za razsvetljavo, so raziskave pokazale, da se je na ta način prihranilo vsega med 0,1 in 0,2 odstotka energije, zaradi česar se je sčasoma pojavljalo vse več nasprotnikov premikanja ure. Prva razmišljanja o drugačnem merjenju časa od običajnega so se sicer v ZDA pojavila že proti koncu 19. stoletja, ko so nekateri predlagali uvedbo enotnega splošnega časa za ves svet, o uvedbi poletnega časa pa so se v nemški trgovski zbornici prvič resno pogovarjali leta 1912, že pred tem v Veliki Britaniji.

Že pred dvemi desetletji je vlada ameriških Združenih držav predložila uvedbo enakega časa za vse narode na zemlji in stavila nasvete, kako naj bi se odpravile časovne razlike raznih krajev. Sedaj pa poročajo iz Pariza, da uvede Francoska pri sestavljanju železniških voznih redov štetje ur od 0 do 24 in da je minister za javna dela že izdal odredbo, naj se tako uredi bodoči novi železniški vozni red. (…)

Novi čas.

Kakor znano se uvede tudi v Avstriji novi čas, ali takozvani poletni čas, in sicer za dobo od 1. maja do 30. septembra 1916. To se zgodi na ta način da se pomakne ura 30. aprila ob 11. uri zvečer eno uro naprej in ostane tako do konca septembra 1916. Tam, kjer se razločuje krajni čas od takozvanega srednjega evropskega časa, katerega se drže pošte in železnice, se mora tudi v poletnem času upoštevati ta razlika. Težav ni pričakovati, posebno, ker so ga uvedli med tem tudi v Nemčiji, na Ogrskem, v naših zasedenih ruskih ozemljih in na Balkanu in ker je itak mednarodni promet med vojno dobo omejen, le na najnujnejšo mero. (…)

Dočim je angleški predlog predlagal za izpremembo časovnega štetja tretjo nedeljo meseca aprila in tretjo nedeljo meseca septembra, je predlagal Bottinger, naj se ta izprememba določi na 1. majnika in 1. oktobra, ko stopata v veljavo poletni, oziroma pozimski vozni red na železnicah. (…)

Stvar je torej sprejeta že povsod in nikjer ni povzročalo zmešnjav. Tudi pri nas upamo, da ne bo delal novi čas težkoč. S to odredbo se namerava bolj kot dozdaj izrabiti dnevna svetloba v poletnih mescih in pospeševati posebno v sedanjem času potrebno varčevanje razpoložljivih kuril.

Delavec, 29. aprila 1916