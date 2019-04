Goran Vojnović: Nebo je črno, DSP pa modro

Kaj misliš, če bi na Zemljo pogledali vesoljci in bi videli, da po njej ena živalska vrsta hodi in serje, druga pa stopiclja za njo, pobira njene drekce s tal in jih meče v koše za smeti, kaj misliš, kaj bi rekli ti vesoljci, kdo je na tej naši Zemlji glavni?«