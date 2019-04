Desničarski populisti v nemški deželi Posarje so terjali bolj natančne podatke in postavili poslansko vprašanje o storilcih nasilnih kaznivih dejanj, pri katerih je bil uporabljen nož. Uradni odgovor deželne vlade je bil streznjujoč, saj ni izpolnil pričakovanj desničarjev. Največ osumljencem je ime Michael (24 oseb), Daniel (22) in Andreas (20). Le nekateri med njimi imajo dvojno državljanstvo. K ozadju: septembra lani je posarska policija objavila statistiko, da je bilo v obdobju med 1. januarjem 2016 in 30. aprilom 2018 največ osumljencev tovrstnih nasilniških kaznivih dejanj Nemcev (842), sirijsko državljanstvo jih je imelo 122, afganistansko pa 36. V 289 primerih policiji ni uspelo izslediti storilca. Vprašanje deželnozborskega poslanca AfD Rudolfa Müllerja je temeljilo na domnevi, da ima med »nemškimi« osumljenci večina migracijsko ozadje. Müller je bil bržkone prepričan, da je največ osumljencem ime Mohamed, Ahmed, Hasan in podobno. Poslansko vprašanje desničarja je bilo strel v koleno. Le v 14 primerih izmed skupaj 842 kaznivih dejanj so osumljenci imeli dvojno državljanstvo, mu je odgovorila vlada. Štirje imajo turško državljanstvo, trije so državljani Kazahstana, sirijsko in italijansko imata dva storilca, francosko, gruzijsko in rusko pa po eden. Med domnevnimi storilci so poimensko najbolj pogosti še Sascha (15), Thomas (14), Christian, Kevin, Manuel, Patrick (13), David, Jens (12), Justin in Sven (11). Deželna vlada je še opozorila, da bi med osumljenci utegnil še kdo imeti dvojno državljanstvo, toda to iz elektronskih baz ni razvidno, je poročal časnik Saarbrücker Zeitung. Ročni pregled dokumentacije pa bi terjal – glede na nepomembnost podatka – sorazmerno preveč delovnega napora.