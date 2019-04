Raziskave njegovih posmrtnih ostankov so dokazale, da je bil bodisi ženskega spola bodisi interseksualec, je poročal BBC. Pulaski se je rodil leta 1745 v Varšavi, za politiko se je zanimal od malih nog. Ko mu je Rusija prepovedala boj za neodvisno Poljsko, je kot najstnik pobegnil v Pariz, kjer je spoznal ameriškega revolucionarja Benjamina Franklina, ki ga je prepričal, da podpre kolonialiste, ki se borijo proti Angliji. V 34. letu starosti je Pulaski padel med obleganjem mesta Savannah. Tam je tudi pokopan, v kovinski krsti pod spomenikom. Med začasnim premikom spomenika je forenzični antropolog Charles Merbs z univerze Arizona State leta 1996 dobil priložnost izkopati in analizirati njegove posmrtne ostanke. Raziskavo je opravil s kolegico Karen Burns z univerze Georgia. »Še preden sem vstopil, mi je Burnsova rekla, naj ne vreščim, ko bom zapuščal prostor, temveč naj vse temeljito in pozorno proučim. Nato bova sedla in se pogovorila. Ko sem vstopil, sem takoj vedel, o čem govori. Okostnjak ne bi mogel biti bolj ženski.« Na skeletu so odkrili tudi sledi bojnih poškodb in obrabe, ki je posledica jahanja. Na neizpodbiten genetski dokaz je bilo treba počakati dve desetletji. Ker se specifičen gen deduje po ženski liniji, so z najbolj sodobnimi tehnikami analizirani posmrtne ostanke generalove nečakinje. Izkazalo se je, da se DNK popolnoma prekrivata, v grobu je dejansko počival znameniti general. Po podatkih Združenih narodov je 1,7 odstotka svetovne populacije interseksualne, kar pomeni da imajo te osebe moške in ženske spolne značilnosti. V času življenja Kazimirja Pulaskega to seveda ni bilo znano. Merbs zato domneva, da je Pulaski živel v prepričanju, da z njim pač nekaj ni v redu.