»López Obrador hoče ustvariti novo uradno zgodovino in si prilastiti Zapatovo dediščino. Želi postati simbol boja za pravice majhnih kmetov,« je časniku The Guardian razložil Harim Gutiérrez, profesor zgodovine na avtonomni metropolitanski univerzi. »Oblast je izdala Zapatove ideale,« je ogorčen upornikov vnuk Jorge Zapata González. Živi v rojstnem kraju slavnega deda, v mestu Anencuilco, kot mnogi Zapatovi potomci nosi značilne košate brke. Emiliano Zapata se je zapisal v večnost, ko je z armado revnih domorodcev, rekrutiranih s plantaž in vasi, vodil revolucijo za »zemljo in svobodo«. V njegovi domovini, južnomehiški pokrajini Morelos, se zdaj znova bije podoben boj. Amlo, prvi levičarski predsednik Mehike, je namreč prelomil predvolilno obljubo in po prevzemu oblasti podprl dokončanje elektrarne, plinovoda in vodovoda, z argumentom, da ljudje potrebujejo elektriko in da je bilo v ta kontroverzni megaprojekt vloženega že preveč denarja. »To je norčevanje. Leto 2019 je razglasil za leto generala Emiliana Zapate in ga potem obeležil tako, da je v njegovem rojstnem kraju kmetom odvzel vodo in jo predal v last multinacionalkam,« je ogorčen Zapatov vnuk. Priključil se je nasprotnikom izgradnje razvpitega energetskega veleprojekta v mestu Huexca. Amlo se je odzval z naglo izvedbo referenduma, v predvolilnem boju je bil umorjen eden izmed domorodnih okoljevarstvenikov. Volilni izid se je prevesil v prid izvedbi projekta. »López Obrador ni dobrodošel v Morelosu,« sporoča Teresa Castellanos, nasprotnica izgradnje elektrarne. »Izdal je ljudstvo.«