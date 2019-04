Inšpektorja je ustvaril v prvi polovici devetdesetih, Montalbano je vmes postal najbolj prepoznaven italijanski policist in glavni junak priljubljene britanske televizijske serije. Inšpektorjev »veliki finale« že od leta 2006, ko ga je avtor z oznako strogo zaupno predal založniku v Palermu, čaka na svoj trenutek. Ta se nezadržno bliža. Čeprav je oslepel, Camilleri tudi v 94. letu starosti ostaja aktiven v javnosti. Je eden najglasnejših kritikov italijanske desničarske populistične koalicije, še posebej njenega notranjega ministra Mattea Salvinija. »Spominja me na predstavnika fašističnega režima,« je v enem redkih intervjujev, ki ga je dal časniku The Guardian, izjavil Camilleri. »Enako fašistično aroganten je, enako domišljavo zastopa oblast,« dodaja avtor. »Denimo, ko je sklenil italijanska pristanišča zapreti za ladje z migranti na krovu. Ne verjamem v boga, toda če bo kdaj sodni dan, bodo končali v peklu zavoljo te hinavščine.« V sicilijanskem Portu Empedocle rojen Camilleri je pogosto pisal o vplivu fašizma. Večkrat je dejal, da ga podpora Salviniju spominja na Mussolinijevo dobo. Prepričan je, da obstaja domala antropološka povezava med fašizmom preteklosti in desničarskim populizmom sedanjosti, še posebej v večjih mestih. »Italijani se po naravi oklepajo samodržcev. Rade volje predajo usodo v roke nekoga, da namesto njih sprejema odločitve.« Camilleri ni izgubil vere v človeštvo, kljub temu pa je prepričan, da se zgodovina premika v smeri temačne prihodnosti. »Imeniten sicilijanski avtor Leonardo Sciascia je nekoč povedal zgodbo,« pravi. »Ob začetkih fašizma je neki mož vprašal kmeta, kaj prinaša prihodnost. Kmet je odvrnil: 'Čeprav sem slep, je vse videti črno’. Danes sem tudi jaz slep, kot tisti kmet. In tudi moj odgovor bi se glasil enako.«