Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so policisti med hišno preiskavo zasegli 138 malokalibrskih nabojev, 18 ostrih nabojev, lovsko puško z daljnogledom in manjši revolver. Nadalje so zasegli dva kmetijska traktorja, tri vrtne traktorske kosilnice, manjšo prikolico, devet motornih kosilnic na nitko, varilni aparat, pa med drugim še ročne motorne žage, električne brusilke, varnostne kamere, akumulatorje in drugo orodje.

Poizvedbe, prepoznave in vrnitev predmetov pri oškodovancih že potekajo, prav tako je vsak delovnik med 6. in 18. uro možen ogled zaseženih predmetov s ciljem prepoznav na Policijski postaji Lenart. Po navedbah policije je 29-letnik utemeljeno osumljen kaznivih dejanj velikih tatvin in tatvin, za kar mu grozi do pet let zapora. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, zaradi posedovanja orožja brez ustreznih listin pa bodo izvedli prekrškovni postopek.

Policisti ugotavljajo, da je bil on tisti, ki je na začetku tega tedna vlomil v pomožni objekt v okolici Lenarta, od koder je odnesel varnostne kamere, kosilnico, kompresor, zunanje reflektorje in luči ter s tem lastnika oškodoval za 1200 evrov. Marca pa naj bi s travnate površine ob stanovanjski hiši v okolici Lenarta odtujil traktorsko gozdarsko vitlo in s tem povzročil za približno 800 evrov škode.

Lani jeseni naj bi iz odprte garaže v okolici Lenarta odtujil kmetijski traktor, vreden približno 2000 evrov, v okolici Gornje Radgone pa kmetijski traktor z dodatnim orodjem, ocenjen na okoli 3000 evrov. Januarja lani naj bi v okolici Lenarta vlomil v gospodarski poslopji in odnesel traktorsko vrtno kosilnico, traktorsko prikolico, neonske luči in več kosov električnega orodja ter ostalih predmetov, vrednih približno 5000 evrov.

Aprila 2017 naj bi vlomil v bivši skladiščni prostor stadiona v Gornji Radgoni in odtujil traktorsko kosilnico in posode z gorivom ter s tem oškodoval občino za približno 3800 evrov. Julija 2017 naj bi ponovno vlomil v to skladišče in iz njega odnesel glasbeni stolp, orodje in gorivo ter s tem Občino Gornja Radgona oškodoval še za približno 1200 evrov.

Policisti sumijo, da je osumljeni storil še več tovrstnih kaznivih dejanj, o katerih pa preiskava še poteka.