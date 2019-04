Erjavec je na novinarski konferenci ob robu seje poudaril, da se manifest zavzema za močno povezano Evropo, nova delovna mesta, zlasti za mlade, gospodarsko rast ter varnostno in zunanjo politiko, saj mora EU ostati pomembna igralka v svetu.

Evropskemu poslancu Ivu Vajglu (Alde/DeSUS) se zdi prav, da se EDP bori za uveljavljanje načel pravne države, mednarodnega prava. "Če bomo v tem duhu sodelovali in v Evropskem parlamentu združili moči vseh strank v liberalni družini, lahko prispevamo k temu, da bo svet manj nevaren, da bo manj krivic in vojn in da bo Evropa kot globalni igralec bolj spoštovana," je dejal Vajgl, ki zaključuje svoj drugi mandat evropskega poslanca in na letošnjih volitvah ne bo več kandidiral. Manifest bo podlaga za nastop kandidatov EDP na evropskih volitvah. Erjavec je povedal, da je izvršni odbor DeSUS, ki je članica EDP, v četrtek potrdil celotno kandidatno listo stranke, katere nosilec je evropski poslanec Igor Šoltes. Na listi je po besedah Erjavca veliko mladih, pa tudi predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije ter predsednica Slovenske filantropije Tereza Novak. Listo bodo potrdili na svetu stranke.

Sopredsedujoči EDP Francois Bayrou je dejal, da listo DeSUS zaznamuje prenova, mladi, več generacij. To je po njegovem dobro, saj vse generacije potrebujejo podporo EU.

Nosilec liste DeSUS Šoltes pa je ocenil, da bodo tokratne evropske volitve bodo prelomno vplivale na to, kako bo videti EU prihodnosti. Projekt evropskega združevanja je v prvi vrsti projekt miru, zato je vedno znova treba opominjati na zgodovino, da se iz nje česa naučimo. EU po njegovih besedah mora temeljiti na svobodi in varnosti. Ta je tudi v tem, da ljudje lahko varno živijo in se varno starajo, da jih ni strah biti star, pa tudi okoljska in prehranska varnost bosta oblikovali prihodnost. Slovenija v prihodnjem mandatu lahko in mora igrati pomembno vlogo.

Evropa kot projekt je potrebna tudi izboljšav in popravkov, je priznal Šoltes in ocenil, da lahko ideji Evrope kot skupnosti narodov damo nov zagon tudi v okviru manifesta. Raznolikost narodov, kultur in idej je vedno bogatila EU in to je treba ohraniti, je še dejal.