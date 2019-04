Skupina talibanov je sporočila, da je pri napadu sodelovala skupaj s sunitsko skrajno organizacijo Laškar e Džangvi. Slednja je sicer že izvedla številne napade na šiite v Pakistanu.

Kveta je prestolnica jugozahodne pakistanske province Balučistan, ki je največja in najbolj revna provinca v državi. Od 2,3 milijona prebivalcev Kvete jih je okoli pol milijona Hazarov.

Ti so s svojimi srednjeazijskimi obraznimi potezami lahko prepoznavni in so pogosto tarča sunitskih milic, ki jih imajo za nevernike. Živijo v dveh zaščitenih enklavah v mestu, vsak dan pa imajo policijsko spremstvo do trga, da lahko kupijo zaloge.