V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so v sredo opozorili, da Študentski domovi Univerze na Primorskem (UP) nadaljujejo sporno prakso, ko študente silijo v podpisovanje nezakonitih pogodb, s katerimi so časovno omejili pravico do subvencioniranega bivanja za čas desetih mesecev. Direktor študentskih domov Viljem Tisnikar je sicer za STA pojasnil, da gre za dolgoletno prakso, s katero se strinjajo tudi študenti, z oddajo sob v poletnih mesecih pa si študentski domovi zagotavljajo tudi nujna vzdrževalna sredstva.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes za STA poudarili, da je vsakršna pogodba o subvencioniranem bivanju, sklenjena med javnim ali zasebnim študentskim oz. dijaškim domom in študentom za krajši čas od 12 mesecev, nezakonita. Spomnili so, da jih je o nepravilnostih v Študentskih domovih UP v maju 2018 opozoril ŠOS. Nato je ministrstvo septembra 2018 sklicalo sestanek s predstavniki ŠOS in študentskih domov. Na njem so se dogovorili, da študentom v študijskem letu 2018/19 ponudijo v podpis 12-mesečne pogodbe, kot izhaja iz odločbe, ki študentu dodeli pravico do subvencioniranega bivanja, in iz pogodbe o subvencioniranem bivanju, ki jo imajo študentski domovi sklenjeno z ministrstvom. Na ministrstvu so dodali, da so vodstvo študentskih domov že pozvali, naj odpravijo nepravilnosti, sicer bodo na ministrstvu uporabili ustrezna pravna sredstva.

Direktor študentskih domov Tisnikar je za STA ocenil, da se na ministrstvu napačno sklicujejo na to, da študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra brez prekinitev. Po zakonu o visokem šolstvu pa univerza sama določi študijski koledar, v katerem piše, da julija in avgusta ni študijskih obveznosti, opravljanju katerih je bivanje v študentskih domovih sploh namenjeno.

Ta pojasnila glede domnevne nezakonitosti je podal že lani na sestanku s predstavniki ministrstva, je dodal Tisnikar ter opozoril še na ustavno določbo o avtonomiji univerze. Sicer pa je direktor študentskih domov glede razrešitve spora napovedal, da bodo na naslednjo sejo upravnega odbora uvrstili tudi spremembo cenika, v katero bodo vnesli tudi možnost sklenitve pogodbe o bivanju za 12 mesecev. Ker ministrstvo ne kaže znakov, da bo študentskim domovom zagotovilo manjkajoča sredstva za potrebe vzdrževanja, pa bo cena bivanja v tem primeru za 60 evrov mesečno višja od sedanje, saj vzdrževanja ne bodo več mogli kriti z oddajanjem sob med poletjem.