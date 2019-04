Kane se je poškodoval na torkovi tekmi četrtfinala lige prvakov proti Manchester Cityju (1:0), za kapetana angleške izbrane vrste pa je to že peta poškodba gležnja vse od leta 2016 in druga na levem gležnju letos.

Kirurg Davies, ki je operiral že vrsto nogometašev iz premier league iz vrst Spurs, Arsenala in Chelseaja, je dejal, da bi mu z operacijo lahko pomagal okrepiti moč vezi v gležnju, da bi bila spet takšna, kot je bila pred prvo poškodbo.

»Prideš do točke, ko se moraš vprašati, kaj je zate najbolje. S kirurškim posegom bi lahko stabilizirali vez, ki je ta čas zelo šibka, in s tem dolgoročno rešili težavo,« je dejal Davies za britansko tiskovno agencijo (PA). »Ker še ni tako star (Kane ima 25 let), bi mu lahko stabilizirali gleženj, da bi še dolgo igral in do teh poškodb ne bi več prihajalo.«

Gre za rutinsko operacijo, s katero skrajšajo vezi. Po takšni operaciji bi moral Kane po predvidevanjih zdravnikov počivati tri mesece, kar ni dosti dlje, kot bo zaradi poškodbe manjkal tako in tako.

Harry Kane, statistika