Odločitev o menjavi trenerja je sprejel predsednik kluba Milan Mandarić po današnjem sestanku s Pevnikom. Ta je Mandariću pred tem poslal pismo, v katerem je sam predlagal spremembo na klopi, saj, kot je zapisal v sporočilu, ki so ga posredovali pri Olimpiji, »v danih okoliščinah, ob izjemnih medijskih pritiskih, velikih pričakovanjih javnosti in v tako kratkem času ne bi mogli doseči veliko več, zato menimo, da bi morda bilo najbolje, da vodenje članskega moštva v naslednjih mesecih zaupate drugemu strokovnemu štabu, nam pa omogočite, da nadaljujemo svoje delo v dobro Olimpije, a na položajih, kjer smo delali že pred prevzemom vodenja članskega moštva.«

Na klop se v zaključku sezone torej po odločitvi vrača Safet Hadžić, ki je že v preteklosti deloval kot začasni trener. Pevniku, ki ostaja pri ljubljanskem klubu v drugi strokovni vlogi, pa so se pri Olimpiji zahvalili za opravljeno delo.

Pevnik je težko nalogo prevzel pozimi, potem ko je odšel avstrijski strokovnjak Zoran Barišić, poslavlja pa se po zgolj treh mesecih in osmih tekmah, na katerih je zbral štiri zmage, tri remije in poraz. »V člansko moštvo Olimpije smo po najboljših močeh poskušali vključevati mlade razvijajoče se nogometaše, ki so prihodnost kluba. Hkrati pa smo se tudi trudili, da Olimpija tudi rezultatsko ne izgublja šampionskega videza,« je svoje in delo strokovnega štaba ob odhodu v sporočilu vodstvu ocenil Pevnik.

Safet Hadžić, ki se ponovno vrača na klop Ljubljančanov, bo vodil že današnji popoldanski trening na stadionu v Spodnji Šiški. Hadžić bo do konca sezone Olimpijo vodil na preostalih desetih prvenstvenih tekem in vsaj eni pokalni tekmi, kjer so zeleni po zmagi nad Aluminijem v Kidričevem blizu finala pokalnega tekmovanja.