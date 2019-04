Nakup Luke Zadar še zdaleč ni bil edini sporni posel, ki ga je Nadškofija Maribor izpeljala preko slamnatega podjetja. Takšna firma je bila tudi Forš, ki na sedežu v Betnavskem gradu ni imela niti nabiralnika. Zaradi poslov z ničvrednimi argentinskimi delnicami so morali na zatožno klop Okrožnega sodišča v Mariboru danes sesti fiktivni lastnik in direktor Forša Andrej Mesarec in člana nekdanje uprave Zvon Ena Holdinga. Vsi so zanikali krivdo.

»V tej fazi se ne bo zagovarjal,« je dejal prvoobtoženi Mesarec. Zato je predsedujoči sodnik Danilo Obersnel prebral zapisnik zaslišanja na policiji. Mesarec je nekoč bil zaposlen na nadškofiji, zanjo je upravljal z nepremičninami.

Prevzel slamnato firmo, ker se je bal za službo

Po njegovih besedah si ni upal zavrniti predloga nadrejenih - glavnega ekonoma Mirka Kraševca in finančnika Dušana Zazijala – da prevzame formalno vodenje in lastništvo Forša, »ker sem se bal za zaposlitev«. Za direktorstvo je prejemal le 180 evrov mesečno, pisarne ni imel. Forš naj bi dejansko vodil Ljubo Peče, mariborski odvetnik in član uprave Zvon Dva Holdinga, je trdil Mesarec. Pogodbe je podpisoval v pisarnah soobdolženih šefov Zvon Ena Holdinga, Mateje Vidnar Stiplošek in Simona Zdolška, njihove vsebine pa ni poznal. Zato tudi ne ve, zakaj je Forš kupil delnice argentinskih družb, na katere se osredotoča obtožba specializiranega državnega tožilstva.

Tožilec Tomaž Bauman očita trojici, da so v sostorilstvu dvakrat zlorabili položaj, s tem ko so v letih 2009 in 2010 izpeljali škodljivo kupoprodajo 25-odstotnega lastniškega deleža v družbah Sadowa in Elevadores, s čimer so Zvonu Ena Holdingu pridobili več kot tri milijone evrov protipravne premoženjske koristi. Foršu naj bi prodali to premoženje v zavedanju, da so podjetja tik pred propadom; delnice Sadowe je Mesarec 100-odstotno slabil že dober mesec po nakupu in nato na njih obsedel do neizogibnega stečaja. Foršova Stečajna upraviteljica Staška Mrak Jamnik je priglasila odškodninski zahtevek, v katerem od obtoženih terja poleg trimilijonske glavnice še plačilo obresti.

Tudi Simona Vidnar Stiplošek je zanikala očitke tožilstva. Vsa ključna pooblastila v upravi naj bi imel soobtoženi Zdolšek, ki je tudi komuniciral z Argentinci. Nakup delnic je podpirala vladajoča politika, v času nakupa pa niso imeli podatkov, da bi bili podjetji finančno nestabilni, je trdila.

V času normalnega poslovanja gospodarskega sistema Nadškofije Maribor so odgovorni vseskozi zanikali kakršno koli vlogo v poslih Forša in drugih slamnatih podjetjih. V sodnih postopkih pa se obtoženi nekdanji menedžerji izgovarjajo, da so to bile tako imenovane projektne družbe. In da so njihovo delovanje in namen poznali vsi pristojni.

To je danes ponavljala tudi obtožena, ko je utemeljevala, zakaj so argentinske delnice »premaknili« na projektno družbo Forš. Kakšno vlogo je v tem poslu imel Mesarec, ne ve. »Nisva si bila tako blizu,« se je izgovarjala.