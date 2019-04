Tesla in Panasonic nepričakovano opustila načrte o povečanju tovarne baterij

Delnice ameriškega proizvajalca električnih avtomobilov Tesla so se precej pocenile, potem ko so iz družbe nepričakovano sporočili, da so opustili načrte o povečanju tovarne baterij, ki jo imajo v ameriški zvezni državi Nevada skupaj z japonskim Panasonicom.