Brez težav ni šlo niti na poslovilni slovesnosti. V Los Angelesu so na procesiji, ki je spremljala poslovilno slovesnost, za raperja prirejeno v Staples Centru, spet odjeknili streli. Načelnik losangeleške policije Michel Moore je prek twitterja sporočil, da so žrtve trije temnopolti moški in ena temnopolta ženska, stari med 30 in 50 let, zapisal pa je še, da je ena oseba umrla.

