V poslovnem letu 2018 je Uber v primerjavi z letom prej povečal prihodke za 42 odstotkov na 11,3 milijarde dolarjev in ustvaril skoraj eno milijardo dolarjev čistega dobička. Vendar pa je ta posledica enkratnih prihodkov od prodaje delov mednarodnega poslovanja v prvem četrtletju leta 2018, ki so zaslužni za četrtletni dobiček v višini 3,75 milijarde dolarjev.

V preostalih četrtletjih lanskega poslovnega leta je Uber beležil le izgube: dvakrat po približno 890 milijonov dolarjev in enkrat skoraj milijardo dolarjev. V celem letu 2018 je izguba pred obrestmi, davki in amortizacijo znašala 1,85 milijarde dolarjev.

Prav tako je treba omeniti, da so prihodki od posredovanja prevozov v zadnjih treh četrtletjih leta 2018 po skoraj eksplozivni rasti v predhodnih letih ostali praktično nespremenjeni, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. V vsakem četrtletju jih je bilo za po približno 2,3 milijarde dolarjev.

Prek Uberja je bilo v zadnjem četrtletju 2018 rezerviranih 1,5 milijarde voženj, na platformi pa je bilo aktivnih 3,9 milijona voznikov.

Podjetje Uber se ukvarja tudi z dostavo hrane, posredovanjem pri najemu tovornih vozil in izposojo električnih koles. Vodstvo načrtuje, da bi v svojo aplikacijo združili vse razpoložljive oblike mobilnosti. Skupaj ima Uber pri vseh svojih storitvah 91 milijonov aktivnih uporabnikov.

Točen datum še ni znan

Podrobnosti, kot so točen datum uvrstitve Uberjevih delnic na borzo, in koliko denarja želi družba zbrati s tem, za zdaj še niso znane. Po podatkih finančne agencije Bloomberg si želi Uber od prve javne ponudbe delnic doseči približno deset milijard dolarjev izkupička.

Medtem so banke, ki jim je bila zaupana priprava propekta za uvrstitev delnic na borzo, po poročanju ameriških medijev celotno vrednost družbe ocenile na do 120 milijard dolarjev. Zadnje ocene se sicer gibljejo okoli 100 milijard dolarjev.

Kljub temu pa utegne biti to ena večjih prvih javnih ponudb v zgodovini in najvišja, odkar je bil leta 2014 kitajski spletni velikan Alibaba ob prihodu na newyorško borzo ocenjen na okoli 170 milijard dolarjev.

Iz prospekta za uvrstitev Uberjevih delnic na borzo je razvidno tudi, da je Uber v zadnjih treh letih porabil skoraj 1,1 milijarde dolarjev za razvoj samovozečih avtomobilov in podobnih projektov, kot so leteči taksiji. Samo lani je bila vrednost teh naložb 457 milijonov dolarjev. Uberjev program robotskih avtomobilov je po prometni nesreči s smrtnim izidom marca 2018 - prvi, v katero je bilo vpleteno samovozeče vozilo - več mesecev miroval.

Uber je v zadnjih desetih letih privlačil vlagatelje z agresivno globalno rastjo. Hkrati se je sicer podjetje soočalo s številnimi konflikti z oblastmi in vozniki taksijev. Soustanovitelj in prvi mož družbe Travis Kalanick je moral po vrsti afer odstopiti, njegova naslednica Dara Khosrowshahi pa je v družbo prinesla stabilnost in poskuša dati Uberju prijaznejšo podobo.

Marca je svoje delnice uvrstil na borzo tudi Uberjev manjši tekmec Lyft, ki je bil doslej navzoč le na ameriškem in kanadskem trgu. Prihod na borzo je bil ocenjen za uspešnega, Lyft je za svojo delnico iztržil 72 dolarjev. A kmalu se je tečaj obrnil navzdol in v četrtek je bilo treba za delnico družbe odšteti 61 dolarjev.